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Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта

10.03.2017 11:56
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Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта

В Украине переселенцы, чтобы получать социальную помощь, обязаны будут получить трудовой паспорт, сообщает alfanews.com.ua.

Такое нововведение будет реализовано на протяжении этого года в отношении тех, кто обратился в социальную службу. Об этом сообщает телеканал ЛОТ.

В Луганской облгосадминистрации отмечают, что трудовой паспорт необходим для того, чтобы понимать, где фактически проживает переселенец и за счет какого дохода он живет.

Теперь для получения материальной помощи нужно пройти процедуру верификации. В течение 60 дней после назначенного сотрудниками УТиСЗН времени обратиться в социальную службу, там подтвердить свое проживание по указанному адресу и место работы. В противном случае выплаты будут прекращены. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, паспорт, переселенцы, соцвыплаты
 
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