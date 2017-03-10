Полицейские Донетчины задержали организатора "референдума" и "постового ДНР"

10.03.2017 20:33

В Донецкой области правоохранители задержали двух лиц, причастных к деятельности террористической "ДНР", сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, житель Бахмуту в 2014 году работал помощником у главарей незаконных вооруженных формирований, участвовал в организации "референдума" и налаживал трансляцию телеканалов РФ с телебашни. А боевик из Лимана проверял транспорт и граждан на блокпосте. Оба прятались на освобожденной территории под видом мирных жителей.

Первый задержанный - житель Бахмута - в 2014 году вступил в ряды боевиков из-за ссоры с женой, после чего принимал участие в организации т. н. "референдума".

"Затем, войдя в доверие к руководящим лицам, выполнял различные поручения, которые касались деятельности бандформирования, собирал информацию о настроениях в городе, а также занимался пропагандой. Мужчина получил задание наладить трансляцию телеканалов РФ на телевизионной башне в Бахмуте. Мужчина занимался деструктивной деятельностью несколько месяцев, а затем потерял к этому интерес. Сотрудники полиции собрали доказательства причастности наемника до оккупации. Сейчас он уже дал показания", - говорится в сообщении.

Кроме того, 33-летний житель с. Заречное Лиманского района пошел служить к боевикам за деньги: весной 2014 года он был завербован своими знакомыми. Пообещав новобранцу денежное вознаграждение, командиры террористов поставили его на блокпост возле пгт Ямполь проверять транспорт. В рядах боевиков ему удалось пробыть 2 месяца.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Обоим наемникам террористам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.