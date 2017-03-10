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Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн

10.03.2017 18:26
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Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн
Министерство социальной политики и Государственное агентство по вопросам электронного правительства представили новую электронную услугу в сфере социальной защиты - назначение помощи при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. 
  
До сих пор документы для назначения пособия можно было представить только в бумажной форме. 
  
"В 2016 году около 400 тысяч украинцев для этого лично посетили органы социальной защиты населения, тратя на это свое время и создавая значительные очереди. Теперь предлагается принципиально новый уровень качества обслуживания. Молодые родители могут подать такие документы в любое удобное время с помощью сети Интернет, без необходимости личного посещения районного управления социальной защиты", - отмечают в ведомстве. 
  
По словам первого замминистра Ольги Крентовской, внедрение электронных услуг является одним из приоритетов работы Министерства социальной политики. 
  
Электронная услуга уже доступна на официальном сайте Минсоцполитики по адресу e-services.msp.gov.ua, а также, впоследствии, будет доступна на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua. 

Сообщается, что электронные формы с автоматической проверкой введенных данных и интерактивными подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении. За счет автоматизации проверки введенных данных значительно ускоряется процесс рассмотрения документов и принятия решения о назначении помощи. 

В ведомстве считают, что такие нововведения позволят сэкономить время, финансовые ресурсы и уменьшают риски злоупотреблений или мошенничества. "Сделан еще один важный шаг на пути к внедрению реального электронного управления в Украине, отмечают в Минсоцполитики. Ведь доступные и прозрачные, а не коррупционные, быстрые и удобные электронные социальные услуги - это то, что больше всего ожидают граждане", - подчеркивают в ведомстве.
 

Фото: uainfo.org/

Теги: Украина, Донбасс, ребенок, помощь, оформление, электронная бумага, рождение
 
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