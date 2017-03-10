Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист

10.03.2017 08:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист

Российский журналист Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказал, что Кремль уже давно готов разменивать так называемую "Новороссию".

Об этом Венедиктов сообщил в интервью "Эху Москвы", пишет "Апостроф".

Журналист отметил, что так называемый проект "Новороссия" был закрыт около года назад, и Путин готов был разменивать эту карту. По словам Венедиктова, сейчас непонятно, "что делать с вот этим Донецком, вот этой частью Донбасса". Он сравнивает Донбасс с чемоданом без ручки, который нести неудобно, а бросить жалко.

Журналист считает, что Россия не хочет отдавать Донбасс Украине, чтобы не потерять лицо.

Также Венедиктов отметил, что его порадовало то, что выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, когда будет отмечаться очередная годовщина аннексии Крыма.

"Поэтому меня как раз 18-е марта порадовало, что, может быть, это не так экстремально, как забирать Донецк", — отметил журналист.


Фото: politrussia.com/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, проект, ДНР, ЛНР, Новороссия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх