Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист

10.03.2017 08:37

Российский журналист Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказал, что Кремль уже давно готов разменивать так называемую "Новороссию".

Об этом Венедиктов сообщил в интервью "Эху Москвы", пишет "Апостроф".

Журналист отметил, что так называемый проект "Новороссия" был закрыт около года назад, и Путин готов был разменивать эту карту. По словам Венедиктова, сейчас непонятно, "что делать с вот этим Донецком, вот этой частью Донбасса". Он сравнивает Донбасс с чемоданом без ручки, который нести неудобно, а бросить жалко.

Журналист считает, что Россия не хочет отдавать Донбасс Украине, чтобы не потерять лицо.

Также Венедиктов отметил, что его порадовало то, что выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, когда будет отмечаться очередная годовщина аннексии Крыма.

"Поэтому меня как раз 18-е марта порадовало, что, может быть, это не так экстремально, как забирать Донецк", — отметил журналист.