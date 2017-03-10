Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела

10.03.2017 09:45

Два дома разрушены, еще три - повреждены в результате ночного обстрела оккупированной Горловки и поселка Зайцево в ее северном пригороде. Об этом сегодня сообщил так называемый "и.о. главы городской администрации" Иван Приходько, передают сепаратистские СМИ.



"В результате обстрелов прямыми попаданиями разрушено два дома, повреждено еще три", – сказал он.



Приходько уточнил, что попадания снарядов зафиксированы по улицам Полетаева, Воскресенского и Национальной. При этом информации о пострадавших не поступало.