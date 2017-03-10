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Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела

10.03.2017 09:45
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Разрушены и повреждены жилые дома - "власти" оккупированной Горловки сообщили о последствиях ночного обстрела

Два дома разрушены, еще три - повреждены в результате ночного обстрела оккупированной Горловки и поселка Зайцево в ее северном пригороде. Об этом сегодня сообщил так называемый "и.о. главы городской администрации" Иван Приходько, передают сепаратистские СМИ. 

"В результате обстрелов прямыми попаданиями разрушено два дома, повреждено еще три", – сказал он. 

Приходько уточнил, что попадания снарядов зафиксированы по улицам Полетаева, Воскресенского и Национальной. При этом информации о пострадавших не поступало. 


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, Горловка, обвинение, разрушения, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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