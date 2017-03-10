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Архив - Донецкая область

Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина

10.03.2017 20:06
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Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина

В результате дневного обстрела двое мирных жителей ранены на южной окраине оккупированной Ясиноватой.

Источник в «силовых ведомствах ДНР» сообщили: «В поселке Донецк-Северный на юге Ясиноватой, по улице Привокзальная, 14/9 и 12/11 был ранен мужчина 1952 года рождения и женщина 1998 года рождения».

По его словам, оба пострадавших доставлены в оккупированный Донецк. Их состояние на данный момент уточняется.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, житейская история, ранения, обстрелы
 
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