Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина

10.03.2017 20:06

В результате дневного обстрела двое мирных жителей ранены на южной окраине оккупированной Ясиноватой.

Источник в «силовых ведомствах ДНР» сообщили: «В поселке Донецк-Северный на юге Ясиноватой, по улице Привокзальная, 14/9 и 12/11 был ранен мужчина 1952 года рождения и женщина 1998 года рождения».

По его словам, оба пострадавших доставлены в оккупированный Донецк. Их состояние на данный момент уточняется.