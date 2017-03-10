Шахты Ахметова на оккупированном Донбассе полностью прекратили добычу угля

10.03.2017 07:54

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК, которые расположены на временно неконтролируемых территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей, приостановили добычу угля, пишет сайт ukranews.com

"Угледобывающие предприятия "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Ровенькиантрацит" приостановили добычу", - сообщил он.

Напомним, с 13 февраля практически полностью заблокировано ж/д сообщение через линию разграничения, в результате чего добываемый на неконтролируемой территории уголь не может поставляться на украинские ТЭС.

В конце февраля самопровозглашенные "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" заявили о введении с 1 марта так называемого "внешнего управления" на украинских предприятиях.

2 марта на сайте Ирландской фондовой биржи было опубликовано сообщение DTEK Finance о том, что по состоянию на 14:00 того дня ДТЭК полностью контролировал и управлял всеми своими активами, находящимися на временно неконтролируемых территориях.