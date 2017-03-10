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Архив - Донецкая область

Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине

10.03.2017 16:45
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Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине

Участники торговой блокады Донбасса выступают за национализацию российских предприятий в Украине. Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заявил, что в штабе блокады обратятся к гражданам Украины с таким предложением. Об этом передает сайт "Новости Донбасса".

"Мы будем обращаться к народу Украины с предположением и просьбой поддержать нас в повсеместной национализации предприятий, которые принадлежать Российской Федерации. То что они сделали с предприятьями в Крыму, то что они сделали с предприятиями в оккупированных Донецкой и Луганской областях. У нас практически по всей территории Украины открыты штабы блокады. Просим всех патриотов Украины сообщать нам о тех предприятиях, которые принадлежат либо гражданам России, либо зарегистрированы в Российской Федерации", - заявил Виногродский.

"Мы считаем, что эти предприятия ведут подрывную деятельность против Украины. Работники этих предприятий на нашей территории могут находиться как активные шпионы, так и лица, которые вербуют украинцев для получения каких-либо данных, которые подрывают обороноспособность нашего государства",  - сказал он.

Он добавил, что участники блокады выступают с инициативой заблокировать работу "Сбербанка России", который признал так называемые "паспорта", выданные незаконными организациями "Л-ДНР".

"Мы обращаемся к премьер-министру, к министру внутренних дел, Генеральному прокурору с заявлением, что их обязанность проконтролировать то, чтобы средства из этого банка не ушли в сторону государства-агрессора", - сказал он.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, предприятие, блокада, штаб, национализация
 
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