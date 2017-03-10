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Ситуация в зоне АТО от ОБСЕ: применение тяжелого вооружения за неделю увеличилось на 230%
Количество случаев применения тяжелого вооружения в зоне проведения АТО за неделю увеличилось на 230%. Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает 112.ua.
"На минувшей неделе ситуация с безопасностью ухудшилась. Количество случаев применения тяжелого вооружения, в частности, танков, минометов, артиллерии, в том числе РСЗО, выросло на 230%. Особую обеспокоенность вызывает 400 случаев применения РСЗО", - заявил Хуг.
Также Хуг сообщил, что тяжелое вооружение не только не отведено от линии соприкосновения на Донбассе, но и ранее отведенное возвращается на передовые позиции. В зоне АТО с начала года жертвами конфликта стали 86 мирных жителей, 16 из которых - с летальным исходом.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, ответ, ОБСЕ, вооружение
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