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Судьба главарей Захарченко и Плотницкого в некоторой степени зависит от позиции Украины - эксперт

10.03.2017 11:38
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Судьба главарей Захарченко и Плотницкого в некоторой степени зависит от позиции Украины - эксперт

Если бы Украина согласилась вести переговоры с "республиками", но не  с действующими главарями "ЛНР и ДНР", их участь была бы сразу решена.  

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет  "Обозреватель". По его словам, Россия уже сейчас ликвидировала большую часть "вольных стрелков", которые могли не подчиниться приказам из Кремля.

Также эксперт считает, что в судьбе главарей боевиков решающую роль может сыграть позиция Украины в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Москва готова заменить Захарченко и Плотницкого на любого, с кем Киев готов вести переговоры. Если бы от нас поступило бы предложение, что мы садимся за стол переговоров с этими "новообразованиями", но только не с этими ребятами, то завтра же Плотницкого подорвали и Захарченко упал бы с лестницы", - сказал Жданов.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, суд, переговоры, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
 
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