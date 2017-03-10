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Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России
Участники Штаба блокады торговли с оккупантами выдвинули правительству ультиматум до 2 апреля заключить договора о поставках угля с другими странами, а не Россией, либо обещают перейти к активной фазе блокады на всех железнодорожных переходах вблизи восточной границы Украины.
"Мы будем ужесточать нашу блокаду. Это касается железнодорожных путей", - сказал второй командир батальона Донбасс, координатор Штаба блокады торговли с оккупантами Анатолий Виногородский на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Он напомнил, что участники блокады выдвинули два требования: освобождение пленных и принятие закона об оккупированных территориях, которые не были выполнены.
Также Виногородский заявил, что участники блокады требуют от правительства до 2 апреля заключить договора об импорте угля не из РФ.
"Мы переходим ко второму этапу блокады. Мы даем правительству срок до 2 апреля подписать договора о поставках угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Мы даем правительству срок до 2 апреля пересмотреть свою политику по торговле со страной-агрессором", - сказал он.
Также координатор отметил, что к этому времени будут установлены наблюдательные пункты на всех основных ж/д путях между Украиной и РФ.
Участники блокады не будут пропускать прежде всего составы с углем. "По остальным составам, которые идут из России, будем консультироваться с народом Украины... Я знаю точно, что товары, которые идут в Россию, мы будем останавливать", - заявил он.
По словам Виногородского, наблюдательные пункты будут установлены помимо Конотопа в Сумах, Купянске и других местах.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил убытки государства в связи с энергетической блокадой Донбасса в минимум 2 млрд грн ежемесячно.
Фото: nv.ua
Теги: Россия, Донбасс, апрель, блокада, страна, ультиматум, уголовник, штаб
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