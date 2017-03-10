Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе

10.03.2017 22:54

Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

"Вместе с Марией Ионовой встретились с высокой европейской делегацией под руководством Люка Девиня, директора по делам России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий. Европейские чиновники только-только вернулись из Донбасса, где изучали политику безопасности и гуманитарной ситуации. Обменялись мнениями относительно эффективности миссии СММ ОБСЕ. Украина настаивает на ее расширении и совершенствовании процедуры мониторинга", - сообщила Геращенко.

Кроме того, она сообщила о ходе переговоров об освобождении заложников в рамках минской группы.

"Мы на этапе привлечения к процессу миссии Верховного комиссара ООН по правам человека (это будет прецедент подобного привлечения миссии), но мы открыты для освобождения ребят", - добавила Геращенко.