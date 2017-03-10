- Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе22:54
- На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН22:43
- Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения22:17
- Ситуация в зоне АТО от ОБСЕ: применение тяжелого вооружения за неделю увеличилось на 230%21:33
- "Ощадбанк" предлагает ипотечное кредитование для переселенцев Донбасса и Крыма21:14
- Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию20:42
- Полицейские Донетчины задержали организатора "референдума" и "постового ДНР"20:33
- Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина 20:06
- На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)19:56
- В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина19:47
Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе
Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.
"Вместе с Марией Ионовой встретились с высокой европейской делегацией под руководством Люка Девиня, директора по делам России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий. Европейские чиновники только-только вернулись из Донбасса, где изучали политику безопасности и гуманитарной ситуации. Обменялись мнениями относительно эффективности миссии СММ ОБСЕ. Украина настаивает на ее расширении и совершенствовании процедуры мониторинга", - сообщила Геращенко.
Кроме того, она сообщила о ходе переговоров об освобождении заложников в рамках минской группы.
"Мы на этапе привлечения к процессу миссии Верховного комиссара ООН по правам человека (это будет прецедент подобного привлечения миссии), но мы открыты для освобождения ребят", - добавила Геращенко.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, расширение, ОБСЕ
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Жители Донбасса три раза жаловались на нарушение избирательного законодательства
- "Украина поделена на княжества", - журналист
- Порошенко убежден, что предстоящие президентские выборы в РФ являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ
- "Кандидаты посыпятся, как груши"
- Многих колбасит от грядущих выборов на оккупированном Донбассе
- Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе22:54
- На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН22:43
- Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения22:17
- Ситуация в зоне АТО от ОБСЕ: применение тяжелого вооружения за неделю увеличилось на 230%21:33
- "Ощадбанк" предлагает ипотечное кредитование для переселенцев Донбасса и Крыма21:14
- Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию20:42
- Полицейские Донетчины задержали организатора "референдума" и "постового ДНР"20:33
- В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами20:17
- Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина 20:06
- На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)19:56
- Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе22:54
- На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН22:43
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения22:17
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- НБУ намерен внедрить новый сервис: оплата за коммуналку будет напрямую списываться с карточек украинцев21:40
- Ситуация в зоне АТО от ОБСЕ: применение тяжелого вооружения за неделю увеличилось на 230%21:33
- "Ощадбанк" предлагает ипотечное кредитование для переселенцев Донбасса и Крыма21:14
- "ПриватБанк" выиграл конкурс на размещение банкоматов в метро Киева20:58
- Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию20:42
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами