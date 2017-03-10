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Архив - Донецкая область

Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ

10.03.2017 13:42
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Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ
Об этих "достижениях национализации в ДНР и ЛНР" сообщил главарь боевиков "Востока" Александр Ходаковский.
 
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить патенты для работы на территории России для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы их трудоустройство проходило по упрощенной схеме, сообщается на официальном сайте администрации региона.
«Я обратился к президенту с просьбой дать разрешение на проведение упрощенного порядка принятия на работу соотечественников из Луганска и Донецка. В ответ мы обязуемся трудоустроить этих людей на развивающиеся предприятия области, а также помочь им и членам их семей в переезде на новое место жительства», — приводятся на сайте слова губернатора.
Как отмечается, Дрозденко предложил освободить от патентов уроженцев ДНР и ЛНР на 2017 и 2018 годы при условии их трудоустройства через службу занятости населения. Подчеркивается, что предложение возникло в связи с обращением в органы труда и занятости Ленобласти коллектива Алчевского металлургического комбината. По информации портала, из-за сложного экономического положения на территории ЛНР предприятие остановилось, а 500 его работников остаются без средств к существованию.
Сообщается, что комитет по труду и занятости населения предложил металлургам рабочие места на Тихвинском вагоностроительном и Выборгском судостроительном заводах. В случае переезда граждан ЛНР в Ленинградскую область, им будет оказана помощь в рамках госпрограммы «Соотечественники», говорится в сообщении."
От себя добавлю, что по данным "Форбс" 24.99 процентов акций предприятия принадлежит компаниям Сергея Таруты и Олега Мктрчана, а остальные акции находятся в руках российских инвесторов. В 2010 году состоялась основная сделка по продаже 50 процентов плюс две акции российскому бизнесмену, прогарантированная "Внешэкономбанком" России.
Эта справка говорит нам о том, что юридическим собственником Алчевского меткомбината, расположенного в ЛНР, выступает, в основном, российская сторона. Как понимать заявленный популизм со стороны губернатора Ленинградской области в свете последних событий, связанных с введением внешнего управления, в том числе и на этом меткомбинате, с последующим переориентированием сбыта продукции на Россию? Это что, правая рука не знает, что делает левая?
В очередной раз поражаюсь хаотичности и дерганости российской политической элиты в вопросах реализации стратегических задач, к которым, смею полагать, можно смело относить ситуацию с Донбассом. Есть поставленная задача - не уложить промышленный потенциал, но запустить в работу на новых рельсах, и уж кому кому, а российским собственникам Алчевского меткомбината это должно быть более чем понятно", - возмущается Александр Ходаковский на своей странице в ЖЖ, пишет 62.ua.
 

Фото: www.62.ua/

Теги: Россия, Донбасс, работа, металлургия, увольнение, ДНР, ЛНР
 
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