Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ

Об этих "достижениях национализации в ДНР и ЛНР" сообщил главарь боевиков "Востока" Александр Ходаковский. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить патенты для работы на территории России для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы их трудоустройство проходило по упрощенной схеме, сообщается на официальном сайте администрации региона.

«Я обратился к президенту с просьбой дать разрешение на проведение упрощенного порядка принятия на работу соотечественников из Луганска и Донецка. В ответ мы обязуемся трудоустроить этих людей на развивающиеся предприятия области, а также помочь им и членам их семей в переезде на новое место жительства», — приводятся на сайте слова губернатора.

Как отмечается, Дрозденко предложил освободить от патентов уроженцев ДНР и ЛНР на 2017 и 2018 годы при условии их трудоустройства через службу занятости населения. Подчеркивается, что предложение возникло в связи с обращением в органы труда и занятости Ленобласти коллектива Алчевского металлургического комбината. По информации портала, из-за сложного экономического положения на территории ЛНР предприятие остановилось, а 500 его работников остаются без средств к существованию.

Сообщается, что комитет по труду и занятости населения предложил металлургам рабочие места на Тихвинском вагоностроительном и Выборгском судостроительном заводах. В случае переезда граждан ЛНР в Ленинградскую область, им будет оказана помощь в рамках госпрограммы «Соотечественники», говорится в сообщении."

От себя добавлю, что по данным "Форбс" 24.99 процентов акций предприятия принадлежит компаниям Сергея Таруты и Олега Мктрчана, а остальные акции находятся в руках российских инвесторов. В 2010 году состоялась основная сделка по продаже 50 процентов плюс две акции российскому бизнесмену, прогарантированная "Внешэкономбанком" России.