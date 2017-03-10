В "армии ЛДНР" прибыла проверка из РФ, выявили дезертиров, мародеров и других нарушителей

10.03.2017 13:09

Комиссия во главе с высокопоставленным должностным лицом Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ прибыла в 7-ю отдельную мотострелковую бригаду (Брянка, Луганская обл.) для расследования причин и обстоятельств увеличения количества случаев мародерства и других правонарушений со стороны военнослужащих бригады, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, командование этой бригады отдало приказ скрыть запрещенное вооружение и осуществить провокационные обстрелы позиций сил АТО для вызова огня в ответ и срыва проверки передовых позиций.

Кроме того, среди российских военнослужащих на Донбассе продолжается снижение морально-психологического состояния.

"9 марта двое военнослужащих 2 АК в г.Антрацит, находясь в нетрезвом состоянии, напали на сотрудников "МВД ДНР", которые проводили следственные действия на месте убийства гражданского лица. Во время столкновения военнослужащие пытались отобрать табельное оружие. Против правонарушителей было применено оружие на поражение, в результате чего российские военнослужащие получили огнестрельные ранения и были задержаны", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке.

Кроме того, представители ФСБ РФ с привлечением личного состава комендантского полка 2 АК проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий по розыску военнослужащего 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК, который подозревается в ограблении банка в Луганске. В ходе розыскных действий задержаны три человека по подозрению в дезертирстве, один при задержании тяжело ранен.

В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях соединений и частей 1 и 2 АК находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, совершивших правонарушения и были ранены или искалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуру, информирует ГУР.