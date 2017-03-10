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В "ДНР" анонсировали выпуск собственных автобусов
"Власти ДНР" заявили о намерении начать собирать пассажирские автобусы на подконтрольной боевикам территории уже летом 2017 года. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемое "министерство промышленности и торговли ДНР".
"Мы планирует выпустить первый автобус в конце июля 2017 года. Это будет современный пассажирский автобус с вместимостью до 55 человек с мощным двигателем, а также передовыми системами управления и контроля", — говорится в сообщении.
При ДНРовцы заявили, что сборка автобусов будет проходить на заводе "Донецкгормаш" "из запчастей, которые уже изготовлены предприятием". В дальнейшем к производству планируется подключить более десяти предприятий: на "Макеевском машиностроительном заводе" собираются изготавливать обшивку, металлические элементы салона, сидения и поручни. На "Донецком заводе "Электроисточник" — аккумуляторы, на "Донпромкабеле" и "Харцызском кабельном заводе "Энерго" — провода, а "Донфрост" мог бы поставлять некоторые пластиковые детали.
Предполагается также рассмотреть вопрос о создании сервисного центра для обслуживания этих автобусов.
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, автобус, выпускник, ДНР
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