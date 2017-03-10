Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества
Последние новости раздела
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня13:25
- В "армии ЛДНР" прибыла проверка из РФ, выявили дезертиров, мародеров и других нарушителей13:09
В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества
10.03.2017 14:37
В "ДНР" продолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению "паспортов ДНР", сообщает в facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Так, работники "миграционной службы ДНР" распространяют среди населения пенсионного возраста информацию, что лица, которые не имеют "паспорта гражданина ДНР", не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано в собственность "республики".
В Дебальцево среди сотрудников бюджетной сферы распространяют информацию, что с апреля с.г. заработную плату будут получать только лица, имеющие "паспорт гражданина ДНР" на карточку "Центрального республиканского банка ДНР".
Фото: vdome.uа
Теги: Донбасс, зарплата, наследство, паспорт, миграционная служба, ДНР, пенсии
Читайте также:
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"
- "Власти ДНР" якобы намерены запретить жителям "республики" пользоваться украинскими паспортами
- В "ДНР" похвастались построением государственности
- Житель міста Єнакієве попався з паспортом "ДНР"
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"
- В ДНР серьезно уменьшили зарплаты предателям-"полицейским"
- Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики15:24
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня13:25
- Муженко: план выхода украинских военных из Дебальцево "слили" политики15:24
- Новый радар NASA нашел пропавший восемь лет назад космический аппарат15:10
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"14:59
- "Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)14:49
- В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества14:37
- Горловский "Стирол" не "национализируют", но рабочих обязали купить пакеты "Феникса" и вступить в общественные организации "ДНР"14:29
- "Донбасс" разгромил «Кривбасс» во втором периоде14:17
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров13:55
- В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных 13:51
- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами
- Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики