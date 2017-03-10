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Архив - Донецкая область

В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества

10.03.2017 14:37
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В "ДНР" население принуждают получать "паспорта" фейковой "республики", пугают лишением зарплат и имущества

В "ДНР" продолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению "паспортов ДНР", сообщает в facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, работники "миграционной службы ДНР" распространяют среди населения пенсионного возраста информацию, что лица, которые не имеют "паспорта гражданина ДНР", не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано в собственность "республики".

В Дебальцево среди сотрудников бюджетной сферы распространяют информацию, что с апреля с.г. заработную плату будут получать только лица, имеющие "паспорт гражданина ДНР" на карточку "Центрального республиканского банка ДНР".


Фото: vdome.uа

Теги: Донбасс, зарплата, наследство, паспорт, миграционная служба, ДНР, пенсии
 
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