В «ДНР» российские военные готовят корректировщиков, возможно увеличение обстрелов

10.03.2017 15:50

В подразделениях "3-й омсбр 1-го АК ДНР", которая ведет боевые действия на западных и северо-западных окраинах Горловки, оккупанты "обкатывают" своих артиллерийских корректировщиков.

По данным координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, корректировщики прошли "курс подготовки под контролем российских специалистов в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской области России".

"В связи с этим, в ближайшее время можно ожидать более активного применения противником на этих участках ствольной артиллерии калибра 122-мм, а также 120-мм минометов", — уточнил Тымчук.