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Архив - Донецкая область

В «ДНР» российские военные готовят корректировщиков, возможно увеличение обстрелов

10.03.2017 15:50
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В «ДНР» российские военные готовят корректировщиков, возможно увеличение обстрелов

В  подразделениях "3-й омсбр 1-го АК ДНР", которая ведет боевые действия на западных и северо-западных окраинах Горловки, оккупанты "обкатывают" своих артиллерийских корректировщиков.

По данным координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, корректировщики прошли "курс подготовки под контролем российских специалистов в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской области России".

"В связи с этим, в ближайшее время можно ожидать более активного применения противником на этих участках ствольной артиллерии калибра 122-мм, а также 120-мм минометов", — уточнил Тымчук.


Фото: donbass.ua

Теги: Россия, Донбасс, военные, подготовка к школе, ДНР
 
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