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В «ДНР» российские военные готовят корректировщиков, возможно увеличение обстрелов
10.03.2017 15:50
В подразделениях "3-й омсбр 1-го АК ДНР", которая ведет боевые действия на западных и северо-западных окраинах Горловки, оккупанты "обкатывают" своих артиллерийских корректировщиков.
По данным координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, корректировщики прошли "курс подготовки под контролем российских специалистов в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской области России".
"В связи с этим, в ближайшее время можно ожидать более активного применения противником на этих участках ствольной артиллерии калибра 122-мм, а также 120-мм минометов", — уточнил Тымчук.
Фото: donbass.ua
Теги: Россия, Донбасс, военные, подготовка к школе, ДНР
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