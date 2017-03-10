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В "ДНР" существуют тюрьмы, где удерживают граждан России - экс-чиновник "республики" (ВИДЕО)

10.03.2017 08:04
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В "ДНР" существуют тюрьмы, где удерживают граждан России - экс-чиновник "республики" (ВИДЕО)

Экс-заместитель министра иностранных дел "ДНР" Борис Борисов заявил, что МИД России никак не защищает граждан РФ, содержащихся в тюрьмах и концлагерях "ДНР". Об этом он рассказал  в интервью  программе "Без цензуры" на российском канале "Народ ТВ", пишет "Четвертая власть".

"Получили ответ из МИДа РФ из которого выяснилось, что МИД РФ считает для себя возможным вообще не защищать людей, которые арестованы на территории ДНР, ссылаясь на отсутствие соответствующих договоров и документов. На мой взгляд – подленькая позиция" – сказал Борисов.

Чуть позже он также добавил, что МИД своих соотечественников, попавших в тюрьмы и концлагеря ДНР-ЛНР никак не защищает.

Ранее на Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что как только люди узнают правду, манипулировать ими будет практически невозможно.


Фото: vlada.io/

Теги: Россия, Донбасс, гражданская война, защита, лагерь, ДНР
 
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