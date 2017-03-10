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В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных
10.03.2017 13:51
На оккупированной российско-террористическими войсками территории Донецкой и Луганской областей в госпиталях находятся под стражей более 35 военных ВС РФ, которые совершили правонарушения и были ранены или искалечены во время задержания и конвоирования в комендатуры боевиков, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях соединений и частей 1 и 2 АК находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, которые совершили правонарушения и были ранены или искалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуры", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, страда, ДНР, ЛНР
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