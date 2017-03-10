В "ЛДНР" находится 35 задержанных покалеченных российских военных

10.03.2017 13:51

На оккупированной российско-террористическими войсками территории Донецкой и Луганской областей в госпиталях находятся под стражей более 35 военных ВС РФ, которые совершили правонарушения и были ранены или искалечены во время задержания и конвоирования в комендатуры боевиков, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях соединений и частей 1 и 2 АК находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, которые совершили правонарушения и были ранены или искалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуры", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.



