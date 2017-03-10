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Архив - Донецкая область

В Марьинке и Красногоровке обстрелами боевиков повреждены 10 домов

10.03.2017 15:37
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В Марьинке и Красногоровке обстрелами боевиков повреждены 10 домов

В жилых секторах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой обл. в результате обстрелов боевиков, которые состоялись вчера вечером, повреждены 10 домов, в них разрушены крыши, стены и разбиты окна. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области

 Информации о жертвах и пострадавших среди мирных жителей в настоящее время нет.

"Сейчас улицы обходят полицейские, которые фиксируют последствия обстрела, выявляют семьи, которым нужна помощь. Уже задокументированы разрушения в Красногоровке по ул. 8 марта, 1а и 16, по ул. Лермонтова, 2а", - говорится в сообщении.

 Следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции продолжает объезжать пострадавшие районы. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Марьинка, Красногоровка, Полиция Донбасса, разрушения, домашнее животное, обстрелы
 
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