В Марьинке и Красногоровке обстрелами боевиков повреждены 10 домов

10.03.2017 15:37

В жилых секторах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой обл. в результате обстрелов боевиков, которые состоялись вчера вечером, повреждены 10 домов, в них разрушены крыши, стены и разбиты окна. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области

Информации о жертвах и пострадавших среди мирных жителей в настоящее время нет.

"Сейчас улицы обходят полицейские, которые фиксируют последствия обстрела, выявляют семьи, которым нужна помощь. Уже задокументированы разрушения в Красногоровке по ул. 8 марта, 1а и 16, по ул. Лермонтова, 2а", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции продолжает объезжать пострадавшие районы.