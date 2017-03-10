- Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн18:26
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"18:08
- Для переселенцев, работающих в исполнительных органах власти. планируют построить служебное жилье18:01
- НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков17:52
- В больницы "ДНР" завозят лекарственные препараты и кровь - ожидают большое количество раненых?17:37
- В районе Авдеевки пожар, ветер гонит огонь к жилым домам17:22
- Две недели на закрытие всех отделений "Сбербанка" в Украине - штаб блокады Донбасса выдвинул ультиматум Кабмину17:13
- Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России17:04
- Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине16:45
- В "армиях ЛДНР" российский спецназ начал активную подготовку диверсантов16:34
В Мариуполе запустят первый в Украине "МузейBus"
В рамках фестиваля "Обличчя міст" в Мариуполе запустят новый проект "МузейBus". Это полностью социальный проект инициативной группы мариупольских активистов. Городская власть поддержала и предоставила для проекта автобус, сообщает 0629.com.ua.
Внутри он будет оформлен фотографиями исторического и современного Мариуполя, а также экспонатами. Музейбус посетит на протяжении недели пять городских школ в разных районах города для проведения интерактивного урока "История родного края".
Кроме этого, каждый мариуполец может посетить музейбус на "Театральной площади" с понедельника 13 марта по пятницу 17 марта с 12:30 до 16:00, а в субботу 18 марта с 10:00 до 16:00.
Как поделился организатор направления Никита Сидоренко, "помимо обычной экспозиции выставки в музейбусе, каждый день будет наполнен различными активностями".
В понедельник 13 марта - "Музейный барбершоп" парикмахеры салона БоБо покажут инсталляцию исторических причёсок, а после бесплатно подстригут желающих мариупольцев и сделают прически.
Во вторник 14 марта - "Маріуполь - Новітня історія" история последних лет Мариуполя, программа подготовлена ЦК "Азов".
Среда 15 марта - день литературы с библиотекой "Короленко".
Четверг 16 марта - панельная дискуссия "Мариуполь исторический".
Пятница 17 марта - История спорта в Мариуполе.
Суббота 18 марта - шоу-программа от новой полиции "Policebus".
МузейBus - это изюминка фестиваля в Мариуполе. В планах запустить этот проект на постоянной основе. В Украине ему аналогов еще нет, хотя подобный проект существует в Беларуси, там он курсирует по всей стране" - рассказал пресс-секретарь проекта Сергей Дороговцев.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, музей, Мариуполь, автобус
- В Мариуполе сожгли партию Порошенко
- Наши предки умели веселиться: в Мариуполе показали уникальную рождественскую коллекцию (ФОТО)
- Мариупольцам покажут жалованную грамоту Екатерины II
- Мистическая картина вызвала ажиотаж
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Местные выборы. Мариуполь: один заснул в кабинке, другой - пришел... с собакой на шее
- Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн18:26
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"18:08
- Для переселенцев, работающих в исполнительных органах власти. планируют построить служебное жилье18:01
- НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков17:52
- В больницы "ДНР" завозят лекарственные препараты и кровь - ожидают большое количество раненых?17:37
- В районе Авдеевки пожар, ветер гонит огонь к жилым домам17:22
- Две недели на закрытие всех отделений "Сбербанка" в Украине - штаб блокады Донбасса выдвинул ультиматум Кабмину17:13
- Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России17:04
- Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине16:45
- В "армиях ЛДНР" российский спецназ начал активную подготовку диверсантов16:34
- В Мариуполе запустят первый в Украине "МузейBus"18:37
- Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн18:26
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"18:08
- Для переселенцев, работающих в исполнительных органах власти. планируют построить служебное жилье18:01
- НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков17:52
- В больницы "ДНР" завозят лекарственные препараты и кровь - ожидают большое количество раненых?17:37
- В районе Авдеевки пожар, ветер гонит огонь к жилым домам17:22
- Две недели на закрытие всех отделений "Сбербанка" в Украине - штаб блокады Донбасса выдвинул ультиматум Кабмину17:13
- Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России17:04
- Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине16:45
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами