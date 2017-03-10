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Архив - Донецкая область

В Мариуполе запустят первый в Украине "МузейBus"

10.03.2017 18:37
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В Мариуполе запустят первый в Украине "МузейBus"

В рамках фестиваля "Обличчя міст" в Мариуполе запустят новый проект "МузейBus". Это полностью социальный проект инициативной группы мариупольских активистов. Городская власть поддержала и предоставила для проекта автобус, сообщает 0629.com.ua.

Внутри он будет оформлен фотографиями исторического и современного Мариуполя, а также экспонатами. Музейбус посетит на протяжении недели пять городских школ в разных районах города для проведения интерактивного урока "История родного края". 

Кроме этого, каждый мариуполец может посетить музейбус на "Театральной площади" с понедельника 13 марта по пятницу 17 марта с 12:30 до 16:00, а в субботу 18 марта с 10:00 до 16:00.

Как поделился организатор направления Никита Сидоренко, "помимо обычной экспозиции выставки в музейбусе, каждый день будет наполнен различными активностями".

В понедельник 13 марта - "Музейный барбершоп" парикмахеры салона БоБо покажут инсталляцию исторических причёсок, а после бесплатно подстригут желающих мариупольцев и сделают прически.

Во вторник 14 марта - "Маріуполь - Новітня історія" история последних лет Мариуполя, программа подготовлена ЦК "Азов".

Среда 15 марта  - день литературы с библиотекой "Короленко".
Четверг 16 марта  - панельная дискуссия "Мариуполь исторический".
Пятница 17 марта  - История спорта в Мариуполе.
Суббота 18 марта  - шоу-программа от новой полиции "Policebus".

МузейBus - это изюминка фестиваля в Мариуполе. В планах запустить этот проект на постоянной основе. В Украине ему аналогов еще нет, хотя подобный проект существует в Беларуси, там он курсирует по всей стране" - рассказал пресс-секретарь проекта Сергей Дороговцев.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, музей, Мариуполь, автобус
 
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