В оккупированной Горловке из-за ночных обстрелоы повреждено 5 жилых домов

10.03.2017 11:43

В результате ночного обстрела оккупированной Горловки и поселка Зайцево два дома разрушено и три получили повреждения, сообщают сепаратистские СМИ.

"И.о. главы городской администрации" Иван Приходько сообщил: "Ночью с украинских позиций велся огонь по Зайцево и Никитовскому району на севере Горловки. В результате обстрелов прямыми попаданиями разрушено два дома, повреждено еще три".

Приходько уточнил, что попадания зафиксированы по улицам Полетаева, Воскресенского и Национальной. Информации о пострадавших не поступало.