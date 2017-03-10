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В оккупированной Горловке из-за ночных обстрелоы повреждено 5 жилых домов
10.03.2017 11:43
В результате ночного обстрела оккупированной Горловки и поселка Зайцево два дома разрушено и три получили повреждения, сообщают сепаратистские СМИ.
"И.о. главы городской администрации" Иван Приходько сообщил: "Ночью с украинских позиций велся огонь по Зайцево и Никитовскому району на севере Горловки. В результате обстрелов прямыми попаданиями разрушено два дома, повреждено еще три".
Приходько уточнил, что попадания зафиксированы по улицам Полетаева, Воскресенского и Национальной. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Горловка, разрушения, домашнее животное, обстрелы
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