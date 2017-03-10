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В оккупированном Донецке горел девятиэтажный жилой дом (ФОТО)
10.03.2017 12:07
Девятиэтажный жилой дом горел в оккупированном Донецке по ул. Куйбышева 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР".
Сообщение о о горении балконов в девятиэтажном жилом доме по ул. Куйбышева поступило в 10:16 (по киевскому времени).
Горели балконы на пятом, восьмом и девятом этажах здания. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Фото: dnmchs.ru/
Теги: Донецк, Донбасс, дом, пожар, МЧС
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