В оккупированном Донецке горел девятиэтажный жилой дом (ФОТО)

10.03.2017 12:07

Девятиэтажный жилой дом горел в оккупированном Донецке по ул. Куйбышева 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР".



Сообщение о о горении балконов в девятиэтажном жилом доме по ул. Куйбышева поступило в 10:16 (по киевскому времени).



Горели балконы на пятом, восьмом и девятом этажах здания. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.