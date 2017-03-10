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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке или географию забыли, или решили потроллить соседей "из-за поребрика" (ФОТО)

10.03.2017 10:56
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В оккупированном Донецке или географию забыли, или решили потроллить соседей "из-за поребрика" (ФОТО)

В оккупированном Донецке появилась забавная реклама местного наркологического центра. Фото публикует сайт ostro.org.

 

 


Фото: www.ostro.org/

Теги: Донецк, Донбасс, реклама, Наркологический центр Донецка
 
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