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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке собственников разрушенных квартир освободили от уплаты коммунальных услуг

10.03.2017 12:36
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В прифронтовой Авдеевке собственников разрушенных квартир освободили от уплаты коммунальных услуг

Собственников квартир, поврежденных в результате прямых попаданий, освободят от оплаты коммунальных услуг в прифронтовой Авдеевке. Об этом рассказала начальник управления по развитию городского хозяйства Елена Самборская, передает AVDEEVKA.CITY.

"Владельцам разрушенных квартир, в которых проживание невозможно, после обследования помещений специальной комиссией КП "Служба единого заказчика" отменит оплату услуг за уборку придомовой территории, квартплату, отопление, вывоз твердых бытовых отходов", - сказала Елена Самборская. 

Службам теплокоммунэнерго военно-гражданская администрация рекомендует также провести осмотр жилого фонда и не проводить начисления за водоснабжение и стоки, за газ и за электроэнергию. 

Из-за обстрелов жилых кварталов Авдеевки в многоквартирных домах по улице Гагарина и в квартале Юбилейном после прямых попаданий были разрушены наружные плиты и перекрытия. Жильцов из аварийных квартир отселили. 


Фото: avdeevka.city/

Теги: Донбасс, Авдеевка, квартиры, плата, освобождение, коммунальные услуги, разрушения
 
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