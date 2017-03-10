В прифронтовой Авдеевке собственников разрушенных квартир освободили от уплаты коммунальных услуг

10.03.2017 12:36

Собственников квартир, поврежденных в результате прямых попаданий, освободят от оплаты коммунальных услуг в прифронтовой Авдеевке. Об этом рассказала начальник управления по развитию городского хозяйства Елена Самборская, передает AVDEEVKA.CITY.



"Владельцам разрушенных квартир, в которых проживание невозможно, после обследования помещений специальной комиссией КП "Служба единого заказчика" отменит оплату услуг за уборку придомовой территории, квартплату, отопление, вывоз твердых бытовых отходов", - сказала Елена Самборская.



Службам теплокоммунэнерго военно-гражданская администрация рекомендует также провести осмотр жилого фонда и не проводить начисления за водоснабжение и стоки, за газ и за электроэнергию.



Из-за обстрелов жилых кварталов Авдеевки в многоквартирных домах по улице Гагарина и в квартале Юбилейном после прямых попаданий были разрушены наружные плиты и перекрытия. Жильцов из аварийных квартир отселили.