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В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина
10.03.2017 19:47
Сегодня ночью во время обстрела прифронтовой Марьинки скончался 46-летний мужчина. В социальной сети, в сообществе «Марьинка Центр Помощи» волонтеры сообщили, что у местного жителя не выдержало сердце. Он скончался прямо в подвале своего дома.
Так, в сообществе отметили: «В Марьинке в ночь с 9 на 10 марта со стороны Донецка велся интенсивный обстрел города, как из стрелкового, так и из тяжелого оружия. Люди от обстрела прятались в подвалах. У Владислава Чопенко, проживавшего по улице Ленина, не выдержало сердце, он так и умер, находясь в погребе своего дома».
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, мужчина, смерть, обстрелы
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