Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина

10.03.2017 19:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина

Сегодня ночью во время обстрела прифронтовой Марьинки скончался 46-летний мужчина. В социальной сети, в сообществе «Марьинка Центр Помощи» волонтеры сообщили, что у местного жителя не выдержало сердце. Он скончался прямо в подвале своего дома.

Так, в сообществе отметили: «В Марьинке в ночь с 9 на 10 марта со стороны Донецка велся интенсивный обстрел города, как из стрелкового, так и из тяжелого оружия. Люди от обстрела прятались в подвалах. У Владислава Чопенко, проживавшего по улице Ленина, не выдержало сердце, он так и умер, находясь в погребе своего дома».


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, мужчина, смерть, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх