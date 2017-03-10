Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера

10.03.2017 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера

В районе Авдеевской промзоны, минувшей ночью сили АТО обезвредили вражеского снайпера. Оказалось, что он гражданин России, сотрудник их управления разведки.

Об этом сообщает на странице в "Фейсбуке" пресс-офицер 72 гвардейской отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук, передает сайт 62.ua.

"Украинскому бойцу с позывным "Зверь", который ликвидировал снайпера, всего 19 лет. Парень до сих пор под впечатлением, так же, как и его собрат. Вместе вытаскивали тело врага, в нескольких десятках метров от террористов.

"Кроме документов, у него был паспорт РФ, военный билет ДНР и была карточка ведения огня снайпера. Шахтеры такие карточки не пишут. Мы уже сколько воюем, так совершенно карточки не рисуем, как была нарисована та карточка огня, – комментирует военнослужащий ВСУ “Хан”.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, война, ликвидация, уничтожение, снайпер, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх