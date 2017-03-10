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В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера
В районе Авдеевской промзоны, минувшей ночью сили АТО обезвредили вражеского снайпера. Оказалось, что он гражданин России, сотрудник их управления разведки.
Об этом сообщает на странице в "Фейсбуке" пресс-офицер 72 гвардейской отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук, передает сайт 62.ua.
"Украинскому бойцу с позывным "Зверь", который ликвидировал снайпера, всего 19 лет. Парень до сих пор под впечатлением, так же, как и его собрат. Вместе вытаскивали тело врага, в нескольких десятках метров от террористов.
"Кроме документов, у него был паспорт РФ, военный билет ДНР и была карточка ведения огня снайпера. Шахтеры такие карточки не пишут. Мы уже сколько воюем, так совершенно карточки не рисуем, как была нарисована та карточка огня, – комментирует военнослужащий ВСУ “Хан”.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, война, ликвидация, уничтожение, снайпер, ВСУ
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