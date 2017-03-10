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"Власти ДНР" подкорректировали список получателей гуманитарной помощи и включили в него боевиков

10.03.2017 19:03
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"Власти ДНР" подкорректировали список получателей гуманитарной помощи и включили в него боевиков
"Власти "ДНР" определили четыре категории получателей продуктовых наборов, сформированных из остатков гуманитарной помощи фонда "Поможем" Рината Ахметова. Об этом в комментарии одному из сепаратистских сайтов сообщил называющий себя "директором департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС ДНР" Владислав Томашевский. 

"Решением государственной комиссии получателями гуманитарной помощи из имеющихся на складах фонда "Поможем" остатков будут: инвалиды l, ll групп, граждане пожилого возраста, находящиеся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а также участники боевых действий и инвалиды ВОВ", - сказал он. 

Прежде гуманитарная помощь выдавалась гораздо более широкому кругу нуждающихся. В частности, теперь не все пенсионеры смогут получить продовольственные наборы, а только стоящие на учете в так называемом территориальном центре социального обслуживания, то есть те, кто, согласно фейковому положению", "оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи по месту жительства, а также в условиях стационарного, временного или дневного пребывания". 

Из перечня получателей "гуманитарки" исключены родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы), семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, семьи, которые воспитывают приемных детей, детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав, беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке, дети-сироты до 23 лет, дети в возрасте от 0 до 35 месяцев (детские наборы выживания). 

Как сообщалось, в начале марта боевики "ДНР" ввели "внешнее управление" на "Донбасс Арену", которая служила распределительным пунктом раздачи гуманитарной помощи штаба "Поможем" Рината Ахметова. Они присвоил остатки продовольствия, хранившиеся на складах "Донбасс Арены". 
 

Фото: dnr-news.com

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, катер, ДНР, боевики
 
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