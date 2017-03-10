"Власти ДНР" подкорректировали список получателей гуманитарной помощи и включили в него боевиков

"Решением государственной комиссии получателями гуманитарной помощи из имеющихся на складах фонда "Поможем" остатков будут: инвалиды l, ll групп, граждане пожилого возраста, находящиеся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а такжеи инвалиды ВОВ", - сказал он.Прежде гуманитарная помощь выдавалась гораздо более широкому кругу нуждающихся. В частности, теперь не все пенсионеры смогут получить продовольственные наборы, а только стоящие на учете в так называемом территориальном центре социального обслуживания, то есть те, кто, согласно фейковому положению", "оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи по месту жительства, а также в условиях стационарного, временного или дневного пребывания".Из перечня получателей "гуманитарки" исключены родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы), семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, семьи, которые воспитывают приемных детей, детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав, беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке, дети-сироты до 23 лет, дети в возрасте от 0 до 35 месяцев (детские наборы выживания).Как сообщалось, в начале марта боевики "ДНР" ввели "внешнее управление" на "Донбасс Арену", которая служила распределительным пунктом раздачи гуманитарной помощи штаба "Поможем" Рината Ахметова. Они присвоил остатки продовольствия, хранившиеся на складах "Донбасс Арены".