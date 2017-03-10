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Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров

10.03.2017 13:55
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Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров

Благодаря позиции украинской стороны вопрос о проведения выборов в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске.

Об этом заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская в эфире "5 канала".

"На самом деле, переговорный процесс иногда намного сложнее в плане победы или измены, чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря подвижкам и позиции украинской стороны сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений", – сказала она.

Айвазовская отметила: "Сегодня ОРДЛО и Российская Федерация борется за один вопрос – это формула Штайнмайера. Потому что как раз исходя из этой позиции, что в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенностях местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессодержательного характера и понимать, что все гораздо сложнее, быть мудрее в этих вопросах".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных войск – абсолютно невозможно.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, выборы, Конституция, изменение, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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