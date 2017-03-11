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Авдеевский коксохим снабжает город водой
Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком за счет Авдеевского коксохимического завода, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, пишет "Интерфакс".
"По состоянию на 17.00 11 марта централизованное водоснабжение г.Авдеевка осуществляется самотеком, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов). К электропитанию, от генераторных установок Главного управления, подключены Авдеевская городская больница и Авдеевский горисполком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.
В воскресенье с 7.00 планируется привлечь 7 генераторных установок Главного управления для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания.
По предварительной информации ГСЧС ремонтно-восстановительные работы будут проводиться ООО "ДТЭК высоковольтные электросети" при наличии коридора и гарантии безопасности работников.
Фото: https://www.unian.net
Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, коксохим
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