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Архив - Донецкая область

Авдеевский коксохим снабжает город водой

11.03.2017 20:14
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Авдеевский коксохим снабжает город водой

Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком за счет Авдеевского коксохимического завода, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, пишет "Интерфакс".

"По состоянию на 17.00 11 марта централизованное водоснабжение г.Авдеевка осуществляется самотеком, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов). К электропитанию, от генераторных установок Главного управления, подключены Авдеевская городская больница и Авдеевский горисполком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

В воскресенье с 7.00 планируется привлечь 7 генераторных установок Главного управления для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания.

По предварительной информации ГСЧС ремонтно-восстановительные работы будут проводиться ООО "ДТЭК высоковольтные электросети" при наличии коридора и гарантии безопасности работников.


Фото: https://www.unian.net

Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, коксохим
 
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