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Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"
Начальник ГУ НП в Донецкой обасти Вячеслав Аброськин в соцсети поделился некоторыми "интересными" фактами о блокаде Донбасса и людях, стоящих на так называемых блокадных редутах.
"Интересные факты происходят с так называемыми "блокадниками". Вчера в ходе конфликта между ними у одного из "блокадников" возникло желание помочь правоохранителям. Да, удивительное, как оказывается рядом. До этого же в адрес тех же правоохранителей были сплошные оскорбления и угрозы, а тут поступило от них сообщение, что в их "лагере" есть лицо, скрывающееся от суда и следствия. В ходе проверки установлено, что мужчина, на которого указали "блокадники" действительно объявлен в Николаевской области в активный розыск. Мера пресечения - задержание и доставка в суд", - пишет Аброськин.
Однако, как отмечает генерал, ещё интереснее был рассказ самого разыскиваемого.
"Да, он находится в розыске не за тяжкое преступление, приехал в Донецкую область одним из первых по призыву Гришина-"Семенченко". Принимал активное участие в блокаде железной дороги, блокировал автомобильную дорогу в районе г.Часов Яр, но за время этой так называемой "блокады" он пришёл к выводу, что своими действиями он и его "сотоварищи" активно оказывают помощь РФ, разваливая экономику нашей страны.
И вчера он поделился этими своими выводами с "сотоварищами". Однако им это не понравилось и они его сдали в полицию. Как выяснилось, о том, что он находится в розыске, они знали с самого начала. Пока он соглашался с ними, они молчали, а после того, как он поделился правдой, так решили убрать его из своих рядов подальше. К слову, в рядах "блокадников" состоят несколько десятков лиц, которые ранее имели проблемы с законом".
"Это только начало. Впереди нас, видимо, ждет много "открытий" от так называемых "блокадников", поскольку здравый смысл побеждает и прозрение постепенно приходит к ним", - резюмирует главный полицейский Донетчины.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, конфликт, блокада, Вячеслав Аброськин
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