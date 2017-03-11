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Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"
Нардеп, бывший комбат "Донбасса", один из соорганизаторов т.н. "блокады торговли с оккупантами" Семен Семенченко заявил, что в ходе "второго этапа" блокады (теперь уже не только оккупированного Донбасса, но и — РФ) активисты не пропустят в Россию вагоны с сырьем для Липецкой фабрики президента Украина Петра Порошенко, пишет сайт informator.media.
"Петр Алексеевич, пальмовое масло и другие ингредиенты для вашей фабрики в Липецке тоже никуда не поедут. В феврале вы только через станцию Конотоп прогнали 70 вагонов пальмового масла. И всего остального — десятки вагонов. Хватит платить налоги стране которая убивает украинцев, господин президент. Это аморально и преступно, Петр Алексеевич. Я знаю, что закрыть производство выше ваших сил, поэтому мы вам поможем", — пишет Семенченко на своей странице в Facebook, напоминая о новых требования "блокираторов" (до 2 апреля полностью свернуть торговлю со страной-агрессором — Россией).
Напомним, что 10 марта представители т.н. "Штаба блокады торговли с оккупантами" выдвинули украинским властям ультиматум.
Глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин поделился 11 марта интересными фактами о людях, устроивших блокаду Донбасса.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Липецк, сырье, блокада, Семен Семенченко, Порошенко
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