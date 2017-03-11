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Боевики "ДНР" расстреляли свой блокпост в районе Коминтерново и разрушили частный дом

11.03.2017 11:59
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Боевики "ДНР" расстреляли свой блокпост в районе Коминтерново и разрушили частный дом

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о «самообстреле», который устроили на Мариупольском направлении оккупанты Донбасса.

 По данным разведки, во время обстрела сил АТО расчетами гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (базируется в оккупированном Новоазовске) т.н. 1 «Армейского корпуса» (оккупационная «армия» самопровозглашенной «ДНР»), боевики нанесли удар по собственному блокпосту в районе н.п. Коминтерново (после декоммунизации — Пикузы). По ходу дела еще и разрушили частный дом.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, разрушения, блокпост, ДНР, боевики, обстрелы
 
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