Боевики "ДНР" расстреляли свой блокпост в районе Коминтерново и разрушили частный дом

11.03.2017 11:59

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о «самообстреле», который устроили на Мариупольском направлении оккупанты Донбасса.

По данным разведки, во время обстрела сил АТО расчетами гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (базируется в оккупированном Новоазовске) т.н. 1 «Армейского корпуса» (оккупационная «армия» самопровозглашенной «ДНР»), боевики нанесли удар по собственному блокпосту в районе н.п. Коминтерново (после декоммунизации — Пикузы). По ходу дела еще и разрушили частный дом.