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Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"

11.03.2017 16:35
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Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"

Боевики одного из незаконных вооруженных формирований  в Донбассе до смерти избили мужчину за недостаточно уважительное к ним отношение. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 

Инцидент произошел в населенном пункте Зимогорье.  

Пожилому мужчине нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнь. Он "вел себя без достаточного уважения", поясняют в ГУР. 


Фото: news.liga.net

Теги: Донбасс, война, мужчина, избиение, боевики
 
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