Главная / Новости / Донецкая область / Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"
Последние новости раздела
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"15:09
- Российские "ихтамнеты" активно готовят диверсантов на оккупированном Донбассе14:59
Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"
11.03.2017 16:35
Боевики одного из незаконных вооруженных формирований в Донбассе до смерти избили мужчину за недостаточно уважительное к ним отношение. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Инцидент произошел в населенном пункте Зимогорье.
Пожилому мужчине нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнь. Он "вел себя без достаточного уважения", поясняют в ГУР.
Фото: news.liga.net
Теги: Донбасс, война, мужчина, избиение, боевики
Читайте также:
- Двое мужчин забили до смерти своего друга
- Пьяный дедушка "воспитывал" внучку кулаками
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)
- В оккупированном Крыму жестоко избили мужчину за украинскую символику (ВИДЕО)
- Ад в ДНР: «Нас выводили из подвала, били, потом приводили обратно»
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"15:09
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает