Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"

11.03.2017 16:35

Боевики одного из незаконных вооруженных формирований в Донбассе до смерти избили мужчину за недостаточно уважительное к ним отношение. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел в населенном пункте Зимогорье.

Пожилому мужчине нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнь. Он "вел себя без достаточного уважения", поясняют в ГУР.