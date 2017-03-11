Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света

11.03.2017 16:49

Боевики "ДНР" из танков обстреливают Авдеевку, огонь ведут из жилых кварталов Ясиноватой. Об этом пишут жители города в социальных сетях.



"Авдеевка 15:20 непрерывно валят тяжелым. Очень близко по городу. Снова перебита линия электропередач. В городе нет электричества…. Прилеты по Химику - в 9-ти этажку возле Разукрашки…. Что-то горит на 9м кв-ле", - пишут авдеевцы.



"Ясиноватая 15:40 Стреляют танки с территории города", - уточняют они.



Информацию об обстрелах Авдеевки подтверждает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"В Авдіївці сьогодні близько 14:30 знову перебито лінію електропостачання. Без електроенергії місто, коксохім, ДФС. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення. Дали в СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП", - написал он на свой странице в "Фейсбуке".