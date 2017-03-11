- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"15:09
- Российские "ихтамнеты" активно готовят диверсантов на оккупированном Донбассе14:59
Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света
Боевики "ДНР" из танков обстреливают Авдеевку, огонь ведут из жилых кварталов Ясиноватой. Об этом пишут жители города в социальных сетях.
"Авдеевка 15:20 непрерывно валят тяжелым. Очень близко по городу. Снова перебита линия электропередач. В городе нет электричества…. Прилеты по Химику - в 9-ти этажку возле Разукрашки…. Что-то горит на 9м кв-ле", - пишут авдеевцы.
"Ясиноватая 15:40 Стреляют танки с территории города", - уточняют они.
Информацию об обстрелах Авдеевки подтверждает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В Авдіївці сьогодні близько 14:30 знову перебито лінію електропостачання. Без електроенергії місто, коксохім, ДФС. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення. Дали в СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП", - написал он на свой странице в "Фейсбуке".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, Ясиноватая, обстрел, боевики
- Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в обстреле машины врача
- ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе
- Обстрелом поврежден многоквартирный дом в Ясиноватой
- Донецкая фильтровальная станция будет запущена сегодня утром
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- Появились фото последствий сегодняшнего зверского обстрела Авдеевки (ФОТО)
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"15:09
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В Краматорске проходит вече по поводу торговой блокады Донбасса15:44
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок15:19
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает