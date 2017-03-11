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Архив - Донецкая область

Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света

11.03.2017 16:49
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Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света

Боевики "ДНР" из танков обстреливают Авдеевку, огонь ведут из жилых кварталов Ясиноватой. Об этом пишут жители города в социальных сетях. 

"Авдеевка 15:20 непрерывно валят тяжелым. Очень близко по городу. Снова перебита линия электропередач. В городе нет электричества…. Прилеты по Химику - в 9-ти этажку возле Разукрашки…. Что-то горит на 9м кв-ле", - пишут авдеевцы. 

"Ясиноватая 15:40 Стреляют танки с территории города", - уточняют они. 

Информацию об обстрелах Авдеевки подтверждает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. 

"В Авдіївці сьогодні близько 14:30 знову перебито лінію електропостачання. Без електроенергії місто, коксохім, ДФС. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення. Дали в СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП", - написал он на свой странице в "Фейсбуке". 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, Ясиноватая, обстрел, боевики
 
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