Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды

11.03.2017 20:47

Боевики вечером начали массированный обстрел насосной станции Южно-Донбасского водовода, Оператор станции спустился в бомбоубежище. Об этом сообщают в соцсетях.

Об обстрелах также сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Зараз рашисти обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Станція знаходиться між селами Василівка і Крута Балка недалеко від лінії розмежування. Інформації про пошкодження поки що немає. Оператор насосної станції сховався у бомбосховище.

Насосна станція забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь", - написал губернатор.