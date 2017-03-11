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Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды
11.03.2017 20:47
Боевики вечером начали массированный обстрел насосной станции Южно-Донбасского водовода, Оператор станции спустился в бомбоубежище. Об этом сообщают в соцсетях.
Об обстрелах также сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
"Зараз рашисти обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Станція знаходиться між селами Василівка і Крута Балка недалеко від лінії розмежування. Інформації про пошкодження поки що немає. Оператор насосної станції сховався у бомбосховище.
Насосна станція забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь", - написал губернатор.
Фото: file.liga.net
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы, Жебривский
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