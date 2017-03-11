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Боевики обстреляли КП "Марьинка"

11.03.2017 09:07
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Боевики обстреляли КП "Марьинка"

Боевики в пятницу открывали огонь по контрольному посту "Марьинка", что находится в направлении одноименного КПВВ.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, используя стрелковое оружие калибра 7,62 мм и АГС боевики открыли огонь после 20 часов. К тому времени пропускные операции на контрольном посту уже не осуществлялись, поэтому пострадавших среди гражданских нет. Обстрел велся из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории.

В ведомстве отмечают, что 3 марта в результате обстрела противником этого контрольного поста ранения получил один из военнослужащих Госпогранслужбы. Пограничнику немедленно была оказана первая медицинская помощь и его доставили в медицинское учреждение.


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, война, Марьинка, боевики, Госпогранслужба, обстрелы, КПВВ
 
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