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Боевики заявили о попадании снаряда на шахту им. Засядько
11.03.2017 09:35
Боевики "ДНР" заявляют о попадании снаряда на территорию шахты имени Засядько утром 11 марта. Об этом рассказал глава оккупационной администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко.
"Снаряды попали на территорию шахты Засядько, поврежден жилой дом по улице Ахромеева и дом по улице 18 партсъезда. Жертв нет", - рассказал "чиновник" в комментарии сепаратистским СМИ.
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, шахта им. Засядько, снаряд, боевики
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