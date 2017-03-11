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"Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)
11.03.2017 20:06
Переселенка из Горловки организовывает приют для одиноких пожилых переселенцев и людей с инвалидностью «Дом доброты», который планирует создать в здании общежития Славянского центра профессионального образования. Об этом сообщает «Общественное ТВ Донбасса».
Руководство учебного заведения не против, чтобы здесь находились одинокие переселенцы, ведь денег для ремонта здания нет.
Сейчас переселенцы оформляют общественную организацию и ищут гранты, чтобы отремонтировать разбитое здание. Вначале планируют поселить туда 20 человек и несколько семей, за проживание люди будут отдавать часть своей пенсии.
Фото: slavgorod.com.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, переселенец
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