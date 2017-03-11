Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер

11.03.2017 11:33

Блогер с ником pauluskp приводит очередное свидетельство умирания оккупированного Донецка.

"Возле Донбасс Арены в Донецке есть отель "Виктория", а рядом с отелем искусственный ручей с бетонными берегами и водопадиками, в котором жили рыбки.



Это было довольно востребованное место отдыха дончан. Приходили пофотографироваться на мостиках, посмотреть на рыбок, посидеть в кафе и беседках, просто погулять в приятной обстановке. Рыбки, пожалуй, были изюминкой.



И вот они сдохли. За ними ведь уход нужен, а плакатами с ликом Захарченко сыт не будешь.

Куда рыбкам податься из процветающей "ДНР", учитывая изоляцию искусственного ручья? Только сдохнуть. И они свой выбор сделали.

Почти превратившийся в болото, заполненный трупами и отрезанный от внешнего мира водоем, в котором задыхаются оставшиеся в живых рыбки. Как символично.



Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия", - пишет блогер.



