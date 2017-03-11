Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер

11.03.2017 11:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер

Блогер с ником pauluskp приводит очередное свидетельство умирания оккупированного Донецка.

"Возле Донбасс Арены в Донецке есть отель "Виктория", а рядом с отелем искусственный ручей с бетонными берегами и водопадиками, в котором жили рыбки.

Это было довольно востребованное место отдыха дончан. Приходили пофотографироваться на мостиках, посмотреть на рыбок, посидеть в кафе и беседках, просто погулять в приятной обстановке. Рыбки, пожалуй, были изюминкой.

И вот они сдохли. За ними ведь уход нужен, а плакатами с ликом Захарченко сыт не будешь.

Куда рыбкам податься из процветающей "ДНР", учитывая изоляцию искусственного ручья? Только сдохнуть. И они свой выбор сделали.

Почти превратившийся в болото, заполненный трупами и отрезанный от внешнего мира водоем, в котором задыхаются оставшиеся в живых рыбки. Как символично.

Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия", - пишет блогер.



Фото: pauluskp.com

Теги: Донецк, Донбасс, отель, рыба, ручка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх