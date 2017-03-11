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Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
11.03.2017 11:33
Блогер с ником pauluskp приводит очередное свидетельство умирания оккупированного Донецка.
"Возле Донбасс Арены в Донецке есть отель "Виктория", а рядом с отелем искусственный ручей с бетонными берегами и водопадиками, в котором жили рыбки.
Это было довольно востребованное место отдыха дончан. Приходили пофотографироваться на мостиках, посмотреть на рыбок, посидеть в кафе и беседках, просто погулять в приятной обстановке. Рыбки, пожалуй, были изюминкой.
И вот они сдохли. За ними ведь уход нужен, а плакатами с ликом Захарченко сыт не будешь.
Куда рыбкам податься из процветающей "ДНР", учитывая изоляцию искусственного ручья? Только сдохнуть. И они свой выбор сделали.
Почти превратившийся в болото, заполненный трупами и отрезанный от внешнего мира водоем, в котором задыхаются оставшиеся в живых рыбки. Как символично.
Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия", - пишет блогер.
Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия", - пишет блогер.
Фото: pauluskp.com
Теги: Донецк, Донбасс, отель, рыба, ручка
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