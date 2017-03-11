Генерал Аброськин получил новую должность

11.03.2017 15:27

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя – начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев", - говорится в сообщении пресс-службы.