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Информация о ситуации на блокпостах Донбасса от ОО "Фундация.101"
Сегодня, 11 марта, ситуация на КПВВ "Майорск" и "Гнутово", а также на пешеходном пункте пропуска "Станица Луганская", существенно отличается от вчерашней. Об этом сообщает ОО "Фундация.101".
По словам наблюдателей, на "Майорске" в двенадцатом часу дня держится высокий поток машин с подконтрольной территории — около 100 авто. А вот пешеходов с этой стороны меньше, чем вчера, — до 300 человек. С неподконтрольной территории стоит 40 машин и до 200 пеших.
На "Гнутово" большой наплыв с неподконтрольной территории- более 65 машин. Пеших с той стороны практически нет. С подконтрольной стороны стоит до 20 авто и 25 пассажиров, которых привез последний автобус.
У КПП "Станица Луганская" наблюдается скопление с подконтрольной территории — до 50 человек. С противоположной стороны — всё в "поточном режиме", средний пассажиропоток.
Субботним утром у всех контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине скопились очереди, но больше всего машин стояло у КПВВ "Марьинка".
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, пропускная система, КПВВ, очереди
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- Консервация и гранаты - житель Марьинского района хранил боеприпасы в подвале (ФОТО)11:46
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