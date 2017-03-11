"Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины

11.03.2017 20:56

Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности, также он выразил готовность в случае соответствующего решения Арсена Авакова возглавить полицию Донбасса. Об этом Кива сказал в эфире телеканала "112 Украина" в субботу вечером.

"Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны. Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы", - заявил Кива.

"Это очень сложная и для министра ситуация. Если мне поставят приказ, я поеду куда угодно, в данном случае я свои приказы не обсуждаю", - добавил он.

Советник Авакова добавил, что не вмешивается в кадровые решения министра. "Если будет потребность, если он (Аваков, - ред.) посчитает это (назначение, - ред.) нужным и направит, то соберу вещи и поеду на фронт", - сказал он.

"Он знает о том, что я все могу", - добавил Кива.