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Консервация и гранаты - житель Марьинского района хранил боеприпасы в подвале (ФОТО)
Житель села Антоновка (Марьинский район Донетины) прятал боеприпасы в подвале среди банок с заготовками на зиму.
Сотрудники Марьинского отделения полиции проверили оперативную информацию. Во время осмотра домовладения, принадлежащего местному жителю 1964 года, правоохранители нашли в подвале ящик с 4 осколочными гранатами с запалами — три РГД-5 и одна — Ф-1. Взрывоопасные предметы были спрятаны прямо посреди банок с компотами и огурцами.
Владелец арсенала пояснил, что гранаты он нашел в 2015 году. Вместо того чтобы сдать боеприпасы в полицию, мужчина оставил смертоносную находку себе. Зачем — выяснит следствие.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Владельцу боеприпасов грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, житейская история, боеприпасы, Марьинский район, подвал, консерванты
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- Консервация и гранаты - житель Марьинского района хранил боеприпасы в подвале (ФОТО)11:46
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