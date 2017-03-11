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Консервация и гранаты - житель Марьинского района хранил боеприпасы в подвале (ФОТО)

11.03.2017 11:46
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Консервация и гранаты - житель Марьинского района хранил боеприпасы в подвале (ФОТО)

Житель села Антоновка (Марьинский район Донетины) прятал боеприпасы в подвале среди банок с заготовками на зиму.

 Сотрудники Марьинского отделения полиции проверили оперативную информацию. Во время осмотра домовладения, принадлежащего местному жителю 1964 года, правоохранители нашли в подвале ящик с 4 осколочными гранатами с запалами — три РГД-5 и одна — Ф-1. Взрывоопасные предметы были спрятаны прямо посреди банок с компотами и огурцами.

Владелец арсенала пояснил, что гранаты он нашел в 2015 году. Вместо того чтобы сдать боеприпасы в полицию, мужчина оставил смертоносную находку себе. Зачем — выяснит следствие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Владельцу боеприпасов грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, житейская история, боеприпасы, Марьинский район, подвал, консерванты
 
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