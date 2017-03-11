Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива

11.03.2017 22:26

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива заявил о том, что российские спецслужбы приняли решение о ликвидации главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Устранить их могут в порядке очереди. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Кива отметил, что нет никаких сомнений в том, что все устранения главарей террористов на оккупированном Донбассе происходят с ведома российских спецслужб, задача которых – совершить ротацию в руководстве террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". "Поэтому легче всего ставить на них крест и класть в землю", - считает он.

Также советник Аваков подчеркнул, что всем, кто причастен к преступлениям на Донбассе, придется нести ответственность перед законом и украинцами.







