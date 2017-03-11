- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива заявил о том, что российские спецслужбы приняли решение о ликвидации главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Устранить их могут в порядке очереди. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
Кива отметил, что нет никаких сомнений в том, что все устранения главарей террористов на оккупированном Донбассе происходят с ведома российских спецслужб, задача которых – совершить ротацию в руководстве террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". "Поэтому легче всего ставить на них крест и класть в землю", - считает он.
Также советник Аваков подчеркнул, что всем, кто причастен к преступлениям на Донбассе, придется нести ответственность перед законом и украинцами.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, ликвидация, Кремль, Илья Кива, Захарченко, Плотницкий
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- Мнение политолога: Кремль хочет на базе "ДНР и ЛНР" создать одно образование - у Москвы нет денег кормить псевдореспублики
- В Кремле считают Захарченко более "проукраинским", чем его врага Ходаковского, - СМИ
- Судьба главаря "ДНР" Захарченко зависит от его "правильного" поведения и выполнения требований Кремля
- Соратник Захарченко назвал его "марионеткой Кремля"
- Кремль решил разыграть карту "Савченко - Захарченко" для усиления позиций "ДНР"
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы