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Месть за блокаду - боевики увеличили колество обстрелов и переместили огонь на луганское направление
Боевики переместили основное огневое воздействие с донецкого на луганское направление. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил военный эксперт Олег Жданов.
"Это фактически месть за блокаду (высокая огневая активность боевиков, - ред.). На сегодняшний день максимум, что они могут нам сделать - это нанести потери. При этом обращу ваше внимание, что боевики перебросили основные усилия своего огневого воздействия с донецкого на луганское направление, которое последний год было более спокойным, чем донецкое", - сказал он.
При этом эксперт отметил, что ожидать большой эскалации не стоит.
"Однако ожидать большой эскалации не стоит. Количество обстрелов еще может варьироваться: плюс-минус 10-20 обстрелов. Но каких-либо наступательных действий на сегодняшний день нет", - сообщил Жданов.
При этом, по словам эксперта, еще долго горячей точкой будет оставаться Авдеевка, так как там находится Авдеевский коксохимический завод, от которого очень сильно зависят боевики.
Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военных, зафиксированы 107 обстрелов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, огонь, боевики, обстрелы, Луганское направление
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