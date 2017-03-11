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На КПВВ на линии разграничения пограничники обнаружили патроны и косметику
На контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Новотроицкое» пограничники нашли нелегальные грузы.
По данным Госпогранслужбы, проверяя авто, которое следовало через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию, пограничники Донецкого отряда нашли косметические изделия стоимостью почти 45 тыс, которые перевозились с нарушениями. Транспортное средство передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
А на КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского отряда выявили боеприпасы (охотничьи патроны 12 мм). Их обнаружили с помощью служебной собаки в авто, которое ехало с подконтрольной боевикам территории. К делу пришлось подключить полицию.
Напомним, что вчера вечером российско-террористические войска открыли огонь по контрольному посту «Марьника», который находится в направлении одноименного КПВВ.
Фото: dpsu.gov.ua
Теги: Донбасс, пограничники, груз, задержание, КПВВ
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- На КПВВ на линии разграничения пограничники обнаружили патроны и косметику11:51
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