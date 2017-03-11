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"Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений
В Европейском Союзе заявили о том, что "отжим" украинских предприятий на территории ОРДЛО, который террористы "ЛДНР" называют "национализацией", юридически недействителен.
Более того, такие действия со стороны боевиков являются прямым нарушением Минских соглашений. Об этом заявила Майя Косьянчич, официальный представитель Европейской Комиссии, сообщает "Укринформ".
В частности, она отмечает, что так называемое введение местных администраций на предприятия, которые принадлежат украинскому бизнесу, является прямым нарушением Минских соглашений. Эти преступные действия приведут только к усилению эскалации конфликта. Более того, такие меры могут привести к более устойчивой изоляции данных территорий.
"Россия должна в полном объеме выполнить свои обязательства и повлиять на так называемые "народные республики" в Донецкой и Луганской областях", - заявили в ЕС.
Фото: rusvesna.su/
Теги: Донбасс, предприятие, нарушение, Евросоюз, ДНР, ЛНР, национализация, Минские договоренности
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