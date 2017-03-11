Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают

11.03.2017 16:07

Спрос на жилье на оккупированных территориях падает. Продажи недвижимости в Донецке и Луганске в январе-феврале сократились на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина - заявление главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко о том, что с начала этого года всем собственникам жилья будут выдавать свидетельства о праве собственности на бланках самопровозглашенной республики.

liga.net. Оформлять такие документы не хотят даже ярые приверженцы оккупантов. Снижение спроса привело к падению цен, сообщает

Официальной статистики о количестве сделок на оккупированных территориях нет. В январе-феврале количество договоров купли-продажи в Донецке сократилось на 20%, а в Луганске - на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит президент агентства недвижимости Парк-Авеню (проводит сделки с жильем в Донецке и Луганске) Елена Маленкова.

Сейчас на оккупированных территориях ежемесячно заключается до 10 сделок с жильем, сообщили два руководителя агентств недвижимости в Донецке и Луганске.

Кто покупает квартиры в проблемном регионе? Преимущественно это жители близлежащих поселков, которые скопили деньги на жилье в областном центре, рассказывает директор донецкого агентства недвижимости. "Не секрет, что многие дома в Донецке пострадали от обстрелов, их жители стараются переехать в более спокойные районы", - поясняет он. Аналогичная ситуация наблюдается и в Луганске.

Отдельная категория покупателей - местные боевики и россияне, которые сейчас скупают элитное жилье. Как правило, это двухуровневые апартаменты площадью от 200-300 кв м с видом на реку Кальмиус. Сейчас большинство из них выставлено на продажу.

Рынок недвижимости Донецка и Луганска рухнул из-за новых правил, которые придумал Захарченко. Их поддержал и главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий.

До конца прошлого года все сделки на рынке недвижимости заключались на украинской территории - в Северодонецке и Краматорске. "На оккупированных территориях сделки оформляют единицы. Для этого нужно сдать свидетельство о праве собственности украинского образца и получить документ на бланке "ДНР" или "ЛНР", - рассказывает Елена Маленкова. Но даже самые рьяные сторонники самопровозглашенных республик предпочитали оформлять документы по украинским законам.

С января этого года Александр Захарченко потребовал регистрировать сделки только по "местным правилам", презентовать которые пообещал к 1 марта. Однако с началом весны никаких объяснений не последовало.

Сделки по украинскому законодательству уже не признаются, говорит директор луганского агентства недвижимости, пожелавший остаться неназванным. Оформлять договор по местным правилам тоже опасаются. "Проблема заключается в том, что взять дубликат и заключить сделки на контролируемой территории и в зоне АТО одновременно нельзя. Министерство юстиции Украины запретило выдавать дублирующие документы", - поясняет он.

Рынок недвижимости на оккупированных территориях замер.

Это вынудило собственников жилья снижать цены. Например, если еще в январе-феврале прошлого года приобрести однокомнатную квартиру в отдаленном от центра Донецка районе можно было за $14 000-15 000, то сейчас - за $11 000-12 000. В центре города жилье стартует от $20 000. В Луганске однушку можно приобрести за $7000-8000, тогда как двушка на востоке обойдется в $10 000-13 000, а в центре - в $18 000-20 000.

До конца этого года риелторы, которые работают с жильем на оккупированных территориях, существенных изменений на рынке недвижимости не предвидят. Основная масса покупателей с деньгами уже приобрели квартиры, а россияне не вкладывают деньги в покупку недвижимости, как это было в Крыму сразу после аннексии. Все это приведет к тому, что цены на жилье в Донецке и Луганске снизятся еще примерно на 10% до конца года.