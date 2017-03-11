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Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают
Официальной статистики о количестве сделок на оккупированных территориях нет. В январе-феврале количество договоров купли-продажи в Донецке сократилось на 20%, а в Луганске - на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит президент агентства недвижимости Парк-Авеню (проводит сделки с жильем в Донецке и Луганске) Елена Маленкова.
Сейчас на оккупированных территориях ежемесячно заключается до 10 сделок с жильем, сообщили два руководителя агентств недвижимости в Донецке и Луганске.
Кто покупает квартиры в проблемном регионе? Преимущественно это жители близлежащих поселков, которые скопили деньги на жилье в областном центре, рассказывает директор донецкого агентства недвижимости. "Не секрет, что многие дома в Донецке пострадали от обстрелов, их жители стараются переехать в более спокойные районы", - поясняет он. Аналогичная ситуация наблюдается и в Луганске.
Отдельная категория покупателей - местные боевики и россияне, которые сейчас скупают элитное жилье. Как правило, это двухуровневые апартаменты площадью от 200-300 кв м с видом на реку Кальмиус. Сейчас большинство из них выставлено на продажу.
Рынок недвижимости Донецка и Луганска рухнул из-за новых правил, которые придумал Захарченко. Их поддержал и главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий.
До конца прошлого года все сделки на рынке недвижимости заключались на украинской территории - в Северодонецке и Краматорске. "На оккупированных территориях сделки оформляют единицы. Для этого нужно сдать свидетельство о праве собственности украинского образца и получить документ на бланке "ДНР" или "ЛНР", - рассказывает Елена Маленкова. Но даже самые рьяные сторонники самопровозглашенных республик предпочитали оформлять документы по украинским законам.
С января этого года Александр Захарченко потребовал регистрировать сделки только по "местным правилам", презентовать которые пообещал к 1 марта. Однако с началом весны никаких объяснений не последовало.
Сделки по украинскому законодательству уже не признаются, говорит директор луганского агентства недвижимости, пожелавший остаться неназванным. Оформлять договор по местным правилам тоже опасаются. "Проблема заключается в том, что взять дубликат и заключить сделки на контролируемой территории и в зоне АТО одновременно нельзя. Министерство юстиции Украины запретило выдавать дублирующие документы", - поясняет он.
Рынок недвижимости на оккупированных территориях замер.
Это вынудило собственников жилья снижать цены. Например, если еще в январе-феврале прошлого года приобрести однокомнатную квартиру в отдаленном от центра Донецка районе можно было за $14 000-15 000, то сейчас - за $11 000-12 000. В центре города жилье стартует от $20 000. В Луганске однушку можно приобрести за $7000-8000, тогда как двушка на востоке обойдется в $10 000-13 000, а в центре - в $18 000-20 000.
До конца этого года риелторы, которые работают с жильем на оккупированных территориях, существенных изменений на рынке недвижимости не предвидят. Основная масса покупателей с деньгами уже приобрели квартиры, а россияне не вкладывают деньги в покупку недвижимости, как это было в Крыму сразу после аннексии. Все это приведет к тому, что цены на жилье в Донецке и Луганске снизятся еще примерно на 10% до конца года.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, цена, продажа, недвижимость, ДНР, ЛНР
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