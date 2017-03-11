Один из организаторов блокады Донбасса Семенченко обратился к Порошенко с плохой новостью

11.03.2017 07:41

Один из лидеров блокады торговли с ЛДНР Семен Семенченко обратился к Петру Порошенко. Как пишет from-ua.com, свое обращение Семенченко опубликовал в "Фейсбуке".

Предлагаем текст полностью.

«Петр Алексеевич, доброе утро!

За минувшие сутки ваши торговые партнеры из ЛДНР осуществили 80 обстрелов позиций украинских войск.

Пять защитников Украины получили ранения, один травмирован. Уважаемые предприниматели (которые зарегистрированы в Украине) использовали зенитки, минометы и стрелковое оружие для улучшения инвестиционного климата на оккупированных РФ территориях. Но это же не повод прекращать торговлю?

Ведь это «наши люди» и если они потеряют работу, то вступят в ряды «боевиков» и пойдут убивать украинцев?

Петр Алексеевич, у меня для вас плохая новость. Шахты ДТЭК Ахметова полностью прекратили добычу угля. «Некуда отгружать» говорят. А как же «схемы Курченко»? А как же вывоз угля через РФ? А как же другие бредни ваших шестерок по телевизору? А никак. Вздулись. И продолжают сдуваться дальше. А как же «национализация боевиками» предприятий и всякие «объявления блокады и ультиматумов» Украине? А никак. Фейковые они все были. Телевизионные макароны на уши.

Господин президент, мы выполняем за вас вашу работу. Так что вы должны были сделать еще в 2014!

Но есть еще одна плохая для вас новость. Вся промышленность на оккупированных территориях в критическом состоянии. А это значит нет «налоговых» отчислений в т. Н. ЛДНР, значит нет доплат «боевикам», нет закупок формы и амуниции, нет роскошной жизни главарям. Растет безработица? Пусть берут в руки оружие и вступают в ряды ВСУ. Пусть защищают свою УКРАИНСКУЮ землю. А тем кто не хочет пусть платит РФ как страна оккупант. Не надо перекладывать нагрузку с ее бюджета на плечи украинцев» — написал Семенченко.